【共运会】冯天薇曾尖携手进女单四强 新加坡提前锁定奖牌

（早报讯）我国乒乓球女将冯天薇和曾尖身处不同半区，不过她们都在伯明翰共和联邦运动会女单复赛打出好成绩，分别战胜对手，挺进四强之林。

这两场复赛在新加坡时间星期六（8月6日）凌晨举行，冯天薇以4比0（11比6、11比7、11比9、11比3）战胜澳洲老将洪剑芳。

她赛后《联合早报》采访时说：“精力消耗得有点多，明天要好好调整和休息，希望有好的状态。明天的对手（丝丽佳）今天也是在落后的情况下扳回来，相信到时是一场艰苦的比赛，要做好充足的准备。”

冯天薇下一圈的对手是印度的丝丽佳·阿库拉，后者在1比3落后的情况下逆转加拿大的张默。

与此同时，曾尖也同样闯进了半决赛。她在八强战对垒上届冠军、印度名将马妮卡时丝毫不怵，以4比0（12比10、11比9、11比4、11比7）胜出。

在前两局比赛中，马妮卡都是领先的一方，但曾尖并没有因此感到慌张，而是一分一分追上，让对手吃下败仗。

她坦言：“现在感觉又累又高兴。前两局我心态比较平和，落后时没太多去想比分，主要是去想每个球的过程，所以没有太大的心理波动。后两局慢慢在战术上打出了套路，越来越清楚场上的形式。”

曾尖（右）在本届共运会表现出色，她在女单、女双和混双都取得胜利，图为她的混双搭档周哲宇。（叶振忠摄）

曾尖接下来将与澳大利亚的刘杨子争夺决赛资格，她在星期五（5日）一共打了五场比赛，在女单、女双和混双都取得胜利。除了混双搭档周哲宇闯进四强外，她在女双则与冯天薇打入16强。

周哲宇和曾尖在复赛以3比0（11比8、16比14、11比7）打败澳洲组合卢嘉伟／刘杨子，接下来将与马来西亚组合钟子毅／可人争夺决赛权。

周哲宇（左）在男双复赛与傅绍峰携手闯四强。（海峡时报）

周哲宇和傅绍峰也进入男双半决赛，他们在复赛以3比0（12比10、11比7、11比7）打败印度组合德赛／谢提，四强对手是英格兰组合金克霍尔／皮奇福德。

星期六比赛时间（新加坡时间）

下午4时半 女双16强 冯天薇／曾尖

下午4时半 女双16强 王歆茹／周靖祎

傍晚5时10分 男单复赛 郭勇

傍晚6时40分 女单半决赛 冯天薇

傍晚6时40分 女单半决赛 曾尖

晚上7时25分 男双半决赛 周哲宇／傅绍峰

晚上8时半 混双半决赛 周哲宇／曾尖