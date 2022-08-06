“走出校园·走进文化”线上活动 360名中学生参观九文化机构宗教场所

（早报讯）来自14所中学近360名学生展开线上文化之旅，通过精心设计的路线，探索牛车水和武吉巴梳一带的地标，加深对我国历史文化的认识，以珍惜新加坡今天所拥有的和谐与繁荣。

时隔两年再度举办的2022年“走出校园·走进文化”线上活动，聚集了来自圣公会中学、芽笼美以美中学、军港中学、博文中学、德明政府中学等14所学校学生，通过线上方式参观包括新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心、天福宫、詹美回教堂、马里安曼兴都庙在内的九个文化机构和宗教场所。

教育部兼人力部政务部长、推广华文学习委员会主席颜晓芳星期六（8月6日）以主宾身份为活动致辞时指出，牛车水和武吉巴梳一带是新加坡早期发展的核心地带，也是具有多元种族和多元文化特色的知名景区。

“希望同学们在加深对这一带文化地标的认识后，会对华族历史与本土文化产生更大的兴趣。”

迈入第五届 首次线上举行

这项迈入第五届的活动，由推广华文学习委员会和新加坡宗乡会馆联合总会联办，今年首次以线上方式举行。宗乡会馆联合总会会长蔡其生透露，从2016年至2019年，参与的学生及义工将近1700人，活动广受师生欢迎，是他们继续主办的重要推动力。

蔡其生说，这次活动安排参观的一些机构，虽属于不同族群、宗教，却能在牛车水的同一条街上和平共处，体现相互尊重与包容的美德。

“要想达成促进社会和谐发展的目标，不能单靠个人的力量，需要国人一起努力。希望同学们通过今天的活动拓宽视野，将学到的知识和经验，分享给家人与朋友，为弘扬本地多元文化、促进社会凝聚力献一份心力。”