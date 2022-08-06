涉收爱情骗局逾22万赃款 七旬伯被控

（早报讯）七旬伯利用妻子、友人和自己的银行户头，接收超过22万元赃款，这些钱都是爱情骗局受害者汇过来的。

警方星期五（8月5日）发文告说，71岁男子赖志强（译音）因涉及洗黑钱活动，被控上法庭。

文告指当局于2020年9月18日接到报案，一名女受害者称在网上结交的朋友，要求她将4950元转给对方。

初步调查显示，受害者通过社交媒体平台结识陌生人，短短不到一个月内，对方称会送她一个含有现金和首饰的包裹。受害者后来被一家送货公司通知，包裹可能涉及洗黑钱交易，从而误导她通过银行转账支付4950元。

经过调查，上述称是送货公司的银行户头，是属于赖志强的。共有七个银行户头与此案有关联，其中五个属赖志强所有，另两个是赖志强的妻子与朋友的。这些户头共接收多名网络爱情骗局受害者汇出22万2193元。

抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（简称CDSA）的罪名若成立，可面对最高10年监禁或罚款50万元，或两者兼施。抵触无证提供付款服务的罪名若成立，则面对最长三年监禁或罚款最高12万5000元，或两者兼施。

警方严厉对待任何涉及诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，为避免成为共犯，应拒绝他人使用自己的银行账户或手机号码。