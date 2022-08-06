部长现歌台 全场合唱嗨翻

（早报讯）裕廊西505巴刹合众中元歌台庆国庆，歌台司仪阳光可乐星期五（8月5日）与李智陞部长一唱一和，临场互动嗨翻全场，全场还一起为新加坡唱生日歌。

位于裕廊西1道第501座的中元会歌台，由旅者迎新娱乐制作承办，歌星阵容庞大，包括温丝婷、林姿逸、罗恩琪、赖星丞、林建辉、黄秀萍、冯高美、阳光可乐、悦仟菱、孙文海，以及特别嘉宾张嘉凌。

歌台以国庆为主题，主办方也邀请了国家发展部长李智陞与裕廊集选区议员谢曜全和黄伟中到来，与观众一起看歌台庆国庆。

李智陞受访说，近两年因疫情影响，他没有机会回来裕廊选区与居民见面。他与居民毕竟有10年的感情，星期五就趁机过来与老朋友聚一聚，好好答谢居民的支持。

李智陞自2011年开始担任裕廊集选区议员，上届大选才转战西海岸集选区。随着部长来到现场，观众纷纷高举国旗，现场也播放着国庆歌曲，现场氛围达到高潮。

阳光可乐在演唱《午夜香吻》时，也下台与李智陞、谢曜全、黄伟中互动，只见阳光可乐一边唱“情人”，一边把手中的麦克风递到部长面前，后者应声助兴，两人一唱一和，再次嗨翻全场。

阳光可乐受访时大赞部长大方，互动效果达到预期，全场气氛很好。

“我和他们互动不会紧张，相反的，应该是部长比较紧张。一开始他们喊的声音比较小，后来就放开来喊了，我觉得很棒。”