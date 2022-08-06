全岛四地国庆邻里嘉年华 八万公众提前为国家庆生

（早报讯）新加坡全岛四地星期六（8月6日）晚上举行国庆邻里嘉年华，将国庆热烈氛围延伸至岛国社区，八万名公众在璀璨的烟花秀陪衬下，提前为国家庆生。

国庆邻里庆祝活动今年再次回到社区举行，周六晚上分别在宏茂桥——碧山公园、榜鹅水滨坊、三巴旺地铁站和波纳维斯达地铁站旁空地举行嘉年华。

副总理兼财政部长黄循财（前排中）、内政部长兼律政部长尚穆根（前排右）、卫生部长王乙康（前排左）与三巴旺、义顺、马西岭—油池和荷兰—武吉知马等集选区的议员，到位于三巴旺的嘉年华与居民欢庆国庆。（陈渊庄摄）

每个场地都迎来近两万名公众到嘉年华享用美食，参与各项手工、亲子和体育活动，以及观看文娱表演。配合国民服役55周年（NS55）庆祝活动，武装部队和内政团队的多部装备也在现场展出，宏茂桥——碧山公园就出现难得一见的“卫平者”（Peacekeeper）装甲速应车和Aster30地对空导弹系统。

不同嘉年华也根据不同主题进行不同活动，榜鹅的嘉年华就强调社区守望相助，共度难关，因此让公众领取本地商家种植的各种蔬菜及不同的日用品。宏茂桥——碧山嘉年华的主题则强调家庭齐心，因此举行多项老少咸宜的活动。

多名政要也到场与民同乐，李显龙总理、副总理兼财政部长黄循财和国务资政兼国家安全统筹部长张志贤分别到宏茂桥、三巴旺和榜鹅同民众一起宣读信约和唱国歌。邻里嘉年华后进行的烟火秀，将气氛推向高潮，民众挥舞手中的国旗，为国家献上最真挚的祝福。