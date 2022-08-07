今早乌云密布 红狮跳伞队一番等待后成功降落碧山草坪

（早报讯）今早乌云密布，细雨中双彩虹高挂，原本天公并不作美。载着七名红狮跳伞队队员的飞机不肯放弃，在碧山上空耐心盘旋了大约一个小时，红狮队员终于勇敢一跳、划破天际，一个接一个在围观居民的喝彩声中稳步落地。

红狮跳伞队原定于星期日（8月7日）早上9时和9时30分，分别降落在碧山地铁站旁的空地以及北波那维斯达路旁、靠近锦茂熟食中心空地。

然而，上述两个地点均下起雨，因此都得推迟。

在碧山现场，现场司仪呼吁观众到棚里避雨，但许多公众仍选择撑伞在空地等待。期间，天边出现了双彩虹，让不少现场公众惊喜不已。

功夫不负有心人，现场公众等待半小时后，七名红狮跳伞队员依次跳出飞机，安全降落在碧山地铁站旁的空地，赢得公众阵阵的掌声和欢呼声。

扎奇（31岁，商业分析师）与姐姐、妹妹、姐夫和两个侄儿星期日早上7时许就一起从武吉班让出发，到碧山观看红狮跳伞。六人还特意从家里带来了平时悬挂在窗外的国旗，在现场展示。

扎奇受访时说：“虽然等待了半个小时，但还是非常值得！希望以后有更多这类活动，让不能去国庆庆典主会场的邻里居民也能参与到国庆庆典。”

红狮跳伞队将于傍晚6时在北波那维斯达路旁、靠近锦茂熟食中心空地与公众见面。