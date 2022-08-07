受SERS影响宏茂桥居民 可选购新的宏茂桥中心BTO

（早报讯）受选择性整体重建计划影响的宏茂桥组屋居民，除了宏茂桥通道工艺教育学院旁的替代组屋，也可申请位于宏茂桥中心、这个月即将推出的预购组屋。

根据《联合早报》取得的电邮，建屋发展局8月5日电邮给纳入选择性整体重建计划（SERS）的宏茂桥第562至565座组屋居民，通知他们，有机会选购8月将在宏茂桥中心推出的预购组屋项目——Central Weave @ AMK。

这个预购组屋项目有三代同堂、五房式、四房式以及二房式灵活四种房型，共890个单位，交屋日期（Delivery Possession Date）预计在2029年内。不过，建屋局未在信中说明，这个项目中有多少单位将优先供上述四座组屋的居民选购。

建屋局也告知受影响的居民，预计它将在评估结束后，于今年11月确定实际补偿数额。

这些居民如果申请同样8月推出的蔡厝港Keat Hong Grange、兀兰Woodlands South Plains或淡滨尼Sun Plaza Spring的预购组屋项目，也有优先权，这些项目保留10%的单位给他们。这几个项目的交屋日期将早于2029年3月31日。

其中，Keat Hong Grange将设五房式、四房式、三房式和二房式灵活单位共980个；Woodlands South Plains将设四房式、三房式和二房式灵活单位共620个；Sun Plaza Spring则仅设五房式和四房式单位共260个。

换言之，Central Weave @ AMK将是8月将推出的四个预购组屋项目中，唯一有三代同堂单位的项目。