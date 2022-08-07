哈莉玛：种族和宗教多元须靠不懈努力维持

（早报讯）种族和宗教多元是我国的力量所在，但并非理所当然，须靠不懈的努力、理解和同理心才能维持和茁壮。

哈莉玛总统按惯例，在国庆日前录制并发表国庆献词。她在星期天（8月7日）上载至社交媒体、长约三分半钟的视频中，指出我国庆祝独立57年之际，仍须着眼重重短期和长期挑战。

维持社会凝聚力的重要不容忽视。哈莉玛提醒，不平等现象加剧，可导致社会分裂，因此我国必须确保所有人能发挥专长和技能。

我国目前已推行多项扶助计划，包括通过及早干预帮助有需要的孩童，以及帮助低技能员工赚取更好薪金。哈莉玛说，这些计划必须不断检讨和加强。

“一些以极端形式出现的民族主义，多以种族和宗教为依据，在许多国家扎根并分裂社会，我们对此必须多加防范。种族和宗教和谐是我们的力量所在，但它不是理所当然的，得靠很多的努力、理解和同理心才能维持和茁壮。”

全球挑战也会对我国造成冲击。哈莉玛说，冠病疫情、乌克兰战争、中美之间的地缘政治拉锯、气候变化的影响、供应链受阻，都继续加剧通货膨胀，推高生活成本。经济增长放缓也会对各地政府的财政预算施加巨大压力。

更长远而言，人口老龄化和气候变化等挑战也需政策上的谨慎规划和实施来应对。

哈莉玛说：“只要我们携手努力，保持团结，就没有什么事情能阻拦我们。”

过去两年因疫情关系，国庆庆祝活动以较小规模和较简单的形式进行。不过今年的国庆庆典再次回到滨海湾浮动舞台，庆典恢复疫前规模，让更多新加坡人一同欢庆国家生日，哈莉玛为此感到高兴。

她说，我国大多的疫情管制措施已经放宽，新加坡人也学着与冠病共存。“生活逐渐恢复正常。我们重开了边境，新加坡人再次出国旅游，家家户户也能一起庆祝重要节日。”

哈莉玛说，新加坡人一同经历了漫长的抗疫道路，一路走来并不容易，经历过艰难时刻，所有人也受到影响。各项政府措施起到作用，但如同今年的国庆庆典主题，民众发挥了“万众一心，携手前进”（Stronger Together, Majulah!）的精神。

“是民众的毅力，让我们克服困难，继续前进。”