航空业上半年新聘4000人

（早报讯）本地航空业今年上半年新聘约4000人，使航空业人力恢复至约2万9000人，或疫前八成的水平。航空业会继续保持业内人力复苏势头，为年底航空旅游需求攀升做准备。

交通部长易华仁星期天（8月7日）出席南洋区一项国庆庆祝活动场后受访，就航空业的复苏状况提供最新数据。他说，冠病疫情前，约有3万5000人受聘于航空业，但截至去年底，这个数目已锐减至2万5000人，或减少越三成。这对我国寻求加快航空业复苏步伐的工作而言，是“能力上的巨大损失”。

“它所造成的影响很明显。如果看看世界各地，多家机场加快复苏步伐，但过后因为人力上的挑战而必须做出调整，甚至放缓复苏步伐。我们非常留意这些迹象。”

航空业和政府部门因此从去年较迟时候就开始为复苏做规划，并在今年上半年成功新聘约4000人。

易华仁说，这是良好的开局，意味着航空业在经历充满挑战的一段时期后有办法吸引新血加入，这有助樟宜机场和本地航空业在客流量激增时，有能力应付。

截至7月，樟宜机场乘客量已恢复至疫情前约56％的水平。

“我们现在必须维持这个势头和做好规划，在年底之前增加人员数目，因为年底预计客流量预计会再次激增，我们必须在人手和营运方面有所调整，做好准备。”