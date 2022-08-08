【共运会】挫苏格兰一姐 杨佳敏羽赛女单夺铜

（早报讯）我国头号女单杨佳敏在伯明翰共和联邦运动会羽球女单铜牌战以2比0打败“苏格兰一姐”克里斯蒂·吉尔莫，获得个人今年首枚奖牌，也为新加坡夺下暌违已久的女单奖牌。

新加坡最后一次获得女单奖牌是在2002年的曼彻斯特共运会，当时李理在这个项目夺冠。在之后的20年里我国都没有选手能在女单赢得任何奖牌。

新加坡时间星期一（8月8日）凌晨进行的比赛中，杨佳敏以21比14、22比20拿下胜利，她说：“今年对我来说很不容易，我还没有达到我想要的水平，我也已经错过了很多机会。但我知道我可以抓住这次的机会，所以我不想再让它溜走。”

杨佳敏今年在印度公开赛征战时在当地感染冠病，康复后又小腿受伤，直到4月才回归国际赛场。她在后来的巡回赛表现欠佳，河内东南亚运动会也无缘个人赛奖牌。尽管状态有所起伏，她仍一步一步找回最佳状态。

现年23岁的杨佳敏在本届共运会表现不俗，她在复赛打败世界排名比自己高的克里斯蒂，在半决赛也与印度名将展开激烈竞争。

此外，我国次号男单郑加恒也角逐了男单铜牌战，他与前世界第一的印度好手斯里坎特经过一番苦战后，15比21、18比21败下阵来。

乒乓混双再进账多一枚奖牌

乒乓球方面，我国混双组合周哲宇／曾尖在铜牌战以3比1拿下澳洲组合卢文政／池敏亨，为球队再进账多一枚奖牌。