本地周一开盘可关注股票

（早报讯）美国最新的就业数据优于预期，引发市场对美国联邦储备局积极收紧货币政策来对抗通胀的预期，美国股市上星期五（8月5日）多数下跌。

纳斯达克指数和标普500指数分别下跌0.5％和0.16％。道琼斯工商指数则上涨0.23％。

美国劳工部星期五公布的数据显示，7月份非农业就业人数增加52.8万人，远超市场预期的25万人，为五个月来最大增幅。7月份的失业率也降至3.5%。工资增长加快，劳动力参与率下降。

亚太股市星期一（8月8日）开盘涨跌不一，日本股市涨0.07％，韩国和澳大利亚股市则分别跌0.44％和0.32％。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市报3282.88点，上涨13.02点。在银行股业绩带动下，上周累计上涨71.32点。

以下是星期一（8月8日）值得关注的股票：

1.由吉宝基础设施信托（KIT）、吉宝基础设施控股（KIH）及吉宝亚洲基础设施基金（KAIF）成立特别目的公司（SPV），以6261亿韩元（约6亿6610万新元）收购韩国废弃物管理公司Eco Management Korea Holdings（EMK）全部股权。

2.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）8日早上发布2022下半财年和全年业绩。全年每单位派息（DPU）增长3.7％至4.85分，可派发收入上扬29.7％至7150万5000元。总营收增加29.3％至1亿零170万元，旗下Jem综合房地产项目是主要功臣。

3.本地建筑与装潢公司立铠企业（Lincotrade & Associates）通过反向收购（RTO）炸药制造商中国杰化（Fabchem China）借壳上市，8日正式在凯利板挂牌。立铠企业以每股0.22元价格发行545万5000股新股，筹集约120万元。

4.扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）星期天（7日）发布截至今年6月底的半年业绩。今年上半年来自持续运营业务的净利同比上扬32％至11亿7000万人民币（约2亿3900万新元），营收同比上升70％至97亿4000元人民币。

5.许兄弟集团（Koh Brothers Group）发布截至6月底的2022上半财年业绩。半年净利为500万元，较上财年同期大增151％。建筑与建材业务以及房地产部门的收入增加，推动许兄弟集团上半财年营收增长13％，达1亿5890万元。