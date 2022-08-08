市场对美收紧货币政策预期升温 亚洲股市周一早盘普遍下跌

（早报讯）美国就业数据出炉后，市场对美国联邦储备局积极收紧货币政策来对抗通胀的预期升温，亚洲股市星期一（8月8日）早盘普遍下跌，本地股市也跌0.63％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌20.59点，报3262.29点。整体股市交易量5亿1682万股，交易总值4亿1590万元。全场有164只上升股，下跌股有208只。

SPI Asset Management管理合伙人斯蒂芬·英尼斯（Stephen Innes）指出，美国上星期五（8月5日）发布的就业数据显示劳动力市场过热，进一步吃紧。因此，市场预计，联储局会在下来三场会议上把联邦基金利率至少上调100个基点。

目前投资者的目光都集中在美国本周即将公布的7月通货膨胀数据上，市场预期通胀比6月略有放缓，但仍处于四年高位。

另一方面，本地建筑与装潢公司立铠企业（Lincotrade & Associates）通过反向收购（RTO）炸药制造商中国杰化（Fabchem China）借壳上市，今天正式在凯利板挂牌。它在首个交易日开盘报0.196元，比0.22元发售价低10.9％。

个股消息，吉宝基础设施信托（KIT）、吉宝基础设施控股（KIH）及吉宝亚洲基础设施基金（KAIF）成立特别目的公司（SPV），以6261亿韩元（约6亿6610万新元）收购韩国废弃物管理公司Eco Management Korea Holdings（EMK）全部股权。