女皇镇保健区获500万元捐款 资助提升乐龄生活

（早报讯）女皇镇保健区获500万元的捐款，在未来五年资助可提升年长者身心健康的研究项目并落实相关计划，让乐龄人士拥有更活跃的晚年生活。

外滩中心投资有限公司董事长兼首席执行官黄柏年与妻女星期一（8月8日）在捐赠仪式上，把500万元的支票交给新加坡国立大学校长陈永财教授以及国大高级副校长（卫生创新与转化）黄聿立教授。

黄柏年受访时说，全家对于支持动员整个社会的计划非常关注，女皇镇保健区（Health District @ Queenstown）可为整个社区带来正面的转变。

“我有信心，女皇镇保健区的正面影响也能造福新加坡以外的社群，因此很高兴能支持这项有意义的计划。”

也是国大医学组织资深顾问的黄聿立说，这笔款项将用来落实可提升身心健康、促进跨代凝聚力的各种可持续计划，让女皇镇保健区成为一个适合各年龄层民众共同居住的社区。

与未来人口结构相近 或能让全国受惠

黄聿立透露，目前国大正在和女皇镇居民展开对话，以了解他们的需求，携手打造能符合他们需求的各种项目。

“女皇镇的人口结构和新加坡2030年预期的人口结构相近，因此我们认为若能落实让这个市镇的居民收益的计划，也极有可能让整个国家从中受惠。”

去年宣布推出的女皇镇保健区试验计划由建屋发展局、国大医学组织、国大和多个公共与私人及民间机构合作落实。国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪负责监督。