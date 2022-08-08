政府大厦大草场8月9日国庆日正式列为第75座国家古迹

（早报讯）政府大厦前的大草场将在8月9日国庆日，正式列为新加坡第75座国家古迹。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（8月8日）在国家文物局与国家美术馆举行的仪式上致辞时说，大草场将是我国首个列为国家古迹的空旷绿地。

唐振辉说，大草场上虽然没有任何实体建筑，但这个开放式空间却承载着新加坡人和新加坡的共同回忆，曾有几代人聚集在此见证新加坡历史的重要里程碑。大草场如今仍深受人民喜爱，是一个庆祝节日、举办体育和休闲活动的热门场所。

“大草场列为国家古迹后，将如同现在一样继续受保护，不会遭到任何可能改变它的特征和意义的改建或更动，让它继续作为一个供新加坡人互动交流的社区空间。”

文物局从本月起推出一系列导览和互动游戏，加强学生和公众对大草场历史意义的认识。

在大草场举办我国首届国庆典礼

大草场见证我国许多重大历史事件，包括1945年庆祝日军投降的胜利游行、1959年尤索夫依萨宣誓就任成为新加坡首位国家元首、1963年新加坡和马来西亚宣布合并，以及1966年新加坡首届国庆典礼。

政府是在2019年8月，首次宣布有意将大草场列为国家古迹。

国会去年11月修订《保存古迹法令》，扩大对古迹的定义，让曾经拥有或目前仍存有人文活动的场所，包括像政府大厦前大草场这样的开放空间，也可获得保存。