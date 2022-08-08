【总理国庆献词】吁民众积极参与新加坡携手前进运动

（早报讯）新加坡必须做好长远规划。李显龙总理呼吁新加坡人积极参与由副总理兼财政部长黄循财和第四代领导班子发起的“新加坡携手前进”运动，携手开创未来。

李总理在星期一（8月8日）发表的国庆献词中说，新加坡一贯的作风，是勇于追逐梦想、致力翻越一座座高峰，不断寻找更好的解决方案和新机遇。

“我们深谋远虑、未雨绸缪，我们不只是为了接下来的五到10年而策划，而是为了30年后、50年后或更远的未来做打算。”

李总理指出，黄循财和第四代领导班子致力通过新加坡携手前进运动（Forward Singapore），和新加坡人一起更新社会契约，规划新加坡的未来。

“我们恳请大家积极参与这项运动，提出建议和想法，携手共创新加坡的未来。”

李总理今年选在滨海湾花园录制国庆献词。他说，今年适逢花园落成10周年，但建设花园的工作却早在几十年前就已经开始。

花园所在地曾是一片大海，我国从约半个世纪前就开始填海建造滨海南和未来的市中心。后来，政府认为应该在市中心的中央位置打造具地标意义的绿色公共空间，于是开始构思和打造滨海湾花园。

不久后，滨海东花园还要动工建造建国先贤纪念园。

为了规划未来，市区重建局在去年启动了长期规划检讨，目前也正展示大型发展项目的发展概念，以及打造新社区和绿色空间的点子。

我国也必须确保经济持续发展，社会保持强韧。政府必须不断投入资源，让新加坡人有机会发挥最大的潜能，照顾好年长者和弱势群体，加强新加坡人的身份认同，以及为子孙后代打造更光明的未来。

回望两年半的抗疫路程，李总理说，目前的情况比过去好很多，医院诊所虽然忙碌，但不至于应接不暇。尽管最近病例增加，但我国还不需要再次收紧防疫措施。

李总理说，新加坡人经历了许多波折，始终团结一致，携手渡过了一道道难关。新加坡能够控制疫情，是因为所有人高度信任彼此。

这不只是民众对政府的信任，愿意听从政府的建议，也包括新加坡人彼此的信任。李总理说，大家负起了应有的个人和社会责任，也自动自发帮助和照顾其他同胞，是这份互信帮助新加坡克服了逆境。

李总理也说，迈入后疫情时代的当儿，维持上下一心至关重要。