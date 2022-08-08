星狮地产2022财年首九个月取得23亿元预售营收

（早报讯）星狮地产（Frasers Property）指出，集团于2022财年首九个月在新加坡、澳大利亚、中国和泰国取得23亿元的预售营收。

集团于星期一（8月8日）发布的业务报告显示，在新加坡，集团共卖出286个住宅单位，截至6月底的未兑现营收为7亿元。

集团至今已售出瑞雅嘉苑（Riviere）65.1%的单位，Parc Greenwich执行共管公寓则已售完。

集团指出，澳大利亚方面，在利率不断上升和通胀高企的环境下，集团继续对销售和结算进行积极管理。未兑现营收为13亿元，而手头上也持有2924份合约。

去年12月，星狮地产在昆士兰州获得了250万平方英尺的地段，这是公司为支持未来项目而开展的土地库战略布局的一部分。

集团说，泰国的住宅项目仍供不应求，而中国的住宅需求继续“强劲”。

与此同时，集团指出，投资房地产组合正蓄势待发，在澳洲、欧洲和泰国，工业及物流领域的租赁活动持续活跃。

集团说，随着边境重新开放，它也加大在主要地点的布局，并扩大营销和交叉销售的力度，以利用企业住宿和旅游的抑制需求来发展酒店业务。

截至6月底，集团净债务为132亿元，较2021年9月底下滑2.4%。

集团债务股本比（debt-to-equity ratio）提高了3.2个百分点，达到70.5%，净利息覆盖率为3倍。

星狮地产星期一收市持平，报1.04元。