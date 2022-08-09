旅英杀妻案被告：无法想起当晚发生什么事

（早报讯）涉嫌旅英时杀妻被控，被告承认用枕头闷死妻子，却无法想起当晚到底发生了什么事。

被告冯顺禾星期一（8月8日）在英国纽卡斯尔皇室法院供证时说：“我不记得了，我很想知道出了什么问题，但我无法解释。”

审讯第四天，在提呈证据前，冯顺禾说他在事发前几天严重摔伤后，就全身疼痛。

“我的骨头像要散架了，头疼欲裂，像一具行尸走肉。”

为舒缓严重不适，他当时也正服用几种药，包括抗焦虑、抑郁和助眠的药物。

他受伤后，妻子白映玲也在他身边悉心照料。

抵达纽卡斯尔后，他仍然感到不适，还一度送院治疗。直到出院回酒店后，冯顺禾的病情仍然不稳定，让妻子感到担忧，并和他讨论改变下来的旅游计划。

冯顺禾感到疼痛，希望赶快结束讨论，但他无法想起当时两人是否有言语争吵。

冯顺禾回答辩护律师说，虽然无法接受，但他承认妻子的死是自己造成的。

被问及是否因为妻子唠叨而起杀心，他说：“我无法相信她说的话或做的事，会让我产生那么大的反应。”

冯顺禾也形容两人婚姻美满，虽然有过争执，但从来没有肢体冲突。

“我们争吵经常是因为她催我完成一些我认为不是很紧急的事。”

冯顺禾也说，他往往是比较冷静的那一方，在争执愈发剧烈时，会选择退一步。

他也不因这些争吵而生妻子的气，或心生怨恨。

这场审讯8月1日开审，4日因为辩护律师生病而延期两天。

审讯还在进行中。