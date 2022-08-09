蒙古女袭警踢下体 监12周罚款

蒙古女醉酒闹咖啡店，遭逮捕后辱骂警员还狠踢男警员下体，星期一被判入狱12周，罚款3000元。

来自蒙古的敖登其木格（35岁）星期一（8月8日）承认两项袭警及辱骂公务员的罪名，其余两项罪名交由法官考虑后判刑。

根据案情，三巴旺路第1018号咖啡店职员2021年12月6日晚上报案，说有名喝醉的女子在骚扰顾客。

警员晚上8时52分抵达时，见到被告一副烂醉的样子，费了一番口舌将她劝离咖啡店，但她却在咖啡店外继续骚扰其他公众，警员因此将她上铐逮捕。

警方后来派遣41岁的女高级警曹长及20岁男警员到场支援，两人将被告押上警车带走。

被告在途中不断挣扎反抗，女警曹长因此坐在她身旁将她按住。进入警局前，两人想为被告做抗原快速检测（ART），对方却不停嚎啕大哭，不肯配合，两人只能放弃。

这两名警员接着准备带被告前往拘留所，但被告不肯走，还向女警曹长爆粗口。

好不容易到了拘留所，女警曹长解开手铐要为被告搜身时，对方趁机大闹，男警员及其他警员立刻上前制伏她，被告在过程中一脚狠狠地踢了男警员的下体。

男警员事后求医，医生确认他下体有创伤，交代他该如何处理后给了他两天病假。

称疫情没法回乡 患抑郁症还流产

蒙古女求情称，远嫁我国后因疫情三年没法回家乡，患了抑郁症，不久前还流产。

被告求情时说，她在2019年底嫁来我国，不久后就遇上疫情，至今都无法回国。

她说家乡有16岁的女儿及老母，思乡情切导致她患上了抑郁症，不久前还不幸流产。

被告请求法官从轻发落，判她罚款就好，并指被告的丈夫仍在积极帮她，陪她接受辅导，希望能够尽早一家团聚。

法官下判时说，袭警是严重罪行，被告必须入狱以儆效尤。