疑醉酒群殴 阿叔持酒瓶砸人助攻

（早报讯）疑醉酒后爆发冲突，数名阿叔发生混战，有人还手持酒瓶助攻，警方到场捉人。

这起事件发生在星期天（8月7日）傍晚6时27分，地点是阿裕尼地铁站外的草地。

有人用手机拍下事发过程，并将视频放上网。

根据Singapore Uncensored贴出的视频，最初只有两名身穿黑衣黑裤的阿叔陷入激烈争执，正当两人拳脚相见之际，另一名阿叔立刻上前制止双方，岂料劝驾阿叔却被打伤头部。

眼见有人被打，在附近的另一名阿叔也冲上前挥拳，四人纠缠混战。

此时，一名身穿黑白条纹T恤的阿叔手持两个酒瓶加入“战局”，只见他拿着酒瓶慢慢靠近，随即举起酒瓶砸向其中一人，所幸对方成功躲开。

视频画面显示，四人混战期间，有一人被按倒在地，三人开始对他拳打脚踢超过七秒，后者反抗不果，只能双手护头。

警方受询时证实这起打架事件。两名49岁的男子因滋事打架被捕，两人皆受轻伤，但无需就医。案件仍在调查中。

附近咖啡店店员阿米尔（47岁）说，事发时有超过20人在旁围观。据说，参与打架的四名男子早前曾在附近咖啡店喝酒，他们可能是醉酒后闹事。

“警察到场时，其中几名男子已逃离现场。”

一名苏姓业者（50岁）表示，她刚在那一带开店两个月，第一次看到打架事件，心中略微担心。

“我当时看到警车，出去查看时，他们已经不在了，所以我不清楚事发情况。”