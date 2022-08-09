（早报讯）新加坡建国57周年，普天同庆，工人党也走访居民分发国旗，沉浸在欢乐的氛围中。

工人党在星期二（8月9日）国庆当天和刚过去的周末，在阿裕尼和盛港集选区、后港区，以及工人党向来活跃的东海岸和马林百列集选区分发国旗。

工人党发言人说，该党领袖和义工共分发了约1万支国旗给居民。

除了上述活动，工人党近来不论在线上或线下都相当活跃，不仅在7月31日恢复《铁锤报》的销售，8月5日也通过新设立的官方TikTok账号thehammertok发布首支视频。

盛港集选区议员何廷儒星期二出席国旗分发活动时接受《联合早报》访问。她说，过去两年受冠病疫情影响，工人党减少不少活动，但随着我国今年4月起重新开放，情况已有改善，两年来不能进行的实体互动现在都能恢复。

“虽然很多盛港居民现在都相当适应通过社交媒体或线上渠道与我们联系，但我们要是忘了那些倾向或须通过面对面方式求助、反馈或谈天的居民，我觉得那将是相当失职的。”

盛港集选区近来举行的实体活动包括6月的民众大会，下周则会举办一场艺术和音乐节，之后也规划了由何廷儒带队的本地一日游行程等等。

问及系列活动是否意味着工人党已在为下一届大选做准备，何廷儒笑说：“我们不知道那会是何时，也估计会和大家在相同时间知晓……老实说，我讲的这些活动都是一般的工人党活动，只是因早前没办法举办而已。”

之前请假三周到美国进修的盛港集选区议员林志蔚已返新，星期二也参加了国旗分发活动。

至于早前暂替林志蔚走访社区和接见选民的资深前议员刘程强和方荣发下来是否会继续帮忙，林志蔚说，刘程强和方荣发都是工人党中央执行委员会成员，一直积极为团队提供咨询。

他补充，这次会请两人协助是因他们恰好有些空档，但大致上，议员之间都能良好地帮助彼此履行职务。

工人TikTok账号thehammertok成立至今，吸引了约1127名账号追随者。谈及各别选区是否会设立各自的TikTok账号，盛港集选区议员蔡庆威说，公众敬请留意下来的发展。

星期二参加盛港集选区国旗分发活动的工人党领袖还有工人党副主席莫哈默费沙，他也是阿裕尼集选区议员。

在盛港Kopitiam Square售卖经济米粉的摊位助理陈佩诗（32岁）说，过去一年，曾在小贩中心看到区内议员两三次。“可说是挺频繁的，他们都有在努力。”