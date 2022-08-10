（早报讯）受到美国科技股大跌拖累，美国星期二（8月9日）隔夜股市全线下滑，纳斯达克指数跌幅最大，跌了1.19％，标普500指数跌0.42％，道琼斯工商指数也跌0.18％。
分析师指出，美国科技股疲弱，主要是美光科技（Micron Technology）预警晶片市场需求放缓，让投资者对经济前景感到担忧。另外，美国将在美国时间星期三发布7月份的消费者价格指数，投资者密切关注这个关键数据。
新加坡方面，本地海峡时报指数星期一（8日）收市报3270.98点，下跌11.90点或0.36％。本地股市已连续上涨五天，涨幅达70点或2.2％，在缺乏利好消息下，一般都会出现调整。昨天国庆日休市。
星期三（8月10日）可关注的股票：
- 博纳产业（Propnex）今天发布截至6月底的上半年业绩，净利同比下跌17.7％至2828万元，营收下跌1.8％至4亿7233万元，主要是政府去年推出房地产降温措施，促使交易量表现上半年疲弱。第二季业绩方面，这个季度的净利同比下滑26.2％至1341万元，营收也下滑11.4％至2亿3071万元。公司建议派发每股5.5分的中期股息。
- 创值科技（Addvalue Technologies）昨日披露，美国宇航与卫星通讯起步公司Loft Orbital是集团的客户之一，为它提供卫星间链路数据传输服务（IDRS）。集团目前有10个这方面业务的客户。
- 胡金标控股有限公司（OKP）星期一闭市公布上半财年业绩，集团净利同比上扬21.7%至120万元，营业额为5360万元，同比上涨18.9%。营收增加主要由建筑与维护业务贡献的870万元推高，当中部分获益被租金收入减少所抵消。
- 国际水泥集团（International Cement Group）发布截至6月底的上半财年业绩，集团净利同比下跌15%至1107万元，主要因为兑换率损失所致；营收同比上扬9%至9232万元。