（早报讯）受到美国科技股大跌拖累，美国星期二（8月9日）隔夜股市全线下滑，纳斯达克指数跌幅最大，跌了1.19％，标普500指数跌0.42％，道琼斯工商指数也跌0.18％。

分析师指出，美国科技股疲弱，主要是美光科技（Micron Technology）预警晶片市场需求放缓，让投资者对经济前景感到担忧。另外，美国将在美国时间星期三发布7月份的消费者价格指数，投资者密切关注这个关键数据。

新加坡方面，本地海峡时报指数星期一（8日）收市报3270.98点，下跌11.90点或0.36％。本地股市已连续上涨五天，涨幅达70点或2.2％，在缺乏利好消息下，一般都会出现调整。昨天国庆日休市。

星期三（8月10日）可关注的股票：