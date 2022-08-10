市场关注美国最新通胀数据 亚太投资者暂且观望

（早报讯）美国即将发布最新的通货膨胀数据，投资者采取观望态度，亚洲主要股市普遍下滑，本地股市午休前微升17.07点或0.52%。

新加坡海峡时报指数星期三（8月10日）开盘时扭转星期一的跌势，上扬至3289.47点的早盘高点，午休前收报3288.05。星期二国庆日休市。

海指成分股方面，午休前起落参半，星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和新电信（Singtel）领涨；腾飞瑞资（Ascendas REIT）、香港置地（Hongkong Land）和创业公司（Venture Corp）领跌。

亚太股市今早表现不佳，截至约中午12时，香港股市最疲弱，下滑超过2％。日本、韩国和上海股市，分别下跌0.73％、0.65%和0.37%。

美国将在美国时间星期三发布7月份的消费者价格指数（CPI）报告。彭博社的调查显示，整体消费者价格指数预计同比上涨8.7%，低于6月的9.1%，当时为40年的最高水平。这主要是因为汽油价格有所回落。不过，若排除食品和能源价格，核心通胀率可能居高不下。

澳洲国民银行分析师坎特利尔（Rodrigo Catril）说：“如果市场普遍看法正确，美国联邦储备局将别无选择，继续保持鹰派的论述。”

资产管理公司景顺（Invesco）亚太区全球市场策略师赵大伟认为，股市还没有摆脱熊市的格局，因为经济风险仍存在，联储局将继续激进地收紧货币政策。

联邦公开市场委员会（FOMC）在上个月底宣布，将联邦基金利率目标区间从1.50％至1.75％，上调到2.25％至2.50％。这是联储局今年来第四次在货币政策会议上宣布加息，也是连续两次加息75个基点。

市场普遍预期，联储局今年内还会有三轮加息，但增幅可能减缓。