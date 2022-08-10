商场内天降木板 险砸妇女

（早报讯）三块木板在商场“从天而降”，差点砸中一名女子，也有公众被吓得尖叫，工作人员赶紧清理现场并抬走木板。

这起事故发生在星期三（8月10日）上午约9时45分，地点在远东商业中心（Far East Plaza）二楼电扶梯附近的空旷处。

黄雨文（37岁，美容师）当时走在商场五楼，突然听到巨大的声响，看到有几块木板从天花板掉落，砸在二楼的空旷处。

她透露，当时商场还有很多店铺没开，很安静，木板砸地的巨响引得一旁的两名公众尖叫，10多人跑来驻足围观。

根据黄雨文提供的视频显示，事发地点被封锁起来，三名工作人员清理现场后，把木板抬走。

目睹女郎捂头 商家：幸没出人命

一名不愿意透露姓名的商家透露，当时自己准备开店，突然听到一声巨响，立即跑出店铺看，就看到一名女子捂着头快步走到一边，相信是差点被木板砸中而吓得跑开。“幸好那名女子没被砸中，否则可能会闹出人命。”

附近另一名商家托尼（51岁，裁缝师）受访时也说，巨大的声响引起他的注意，后来才发现有木板掉落在地。

他透露，数年前商场也曾发生类似事故，当时也是有木板掉了下来，同样幸好没砸到人。

“这个商场已经经营多年，虽然不时有进行维修，但难免会有问题。”