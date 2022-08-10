普威集团上半年净利大增近42％ 派发每股0.25分中期股息

（早报讯）快速消费品供应商普威集团（PSC Corp）截至6月底上半年净利同比大增41.9％至1270万元，营收同比增长9.1％至2亿8140万元，主要是受到新马两地销量增加和售价上扬的推动。

董事会建议在8月31日派发每股0.25分的中期股息，和去年同期一样。股票注册截止日期是8月19日。

普威集团星期三（8月10日）闭市后发布业绩时指出，上半年集团净利大增，主要是拆离一家子公司取得350万元特别账项收益的结果。若不包括这笔特别账项，上半年集团净利将同比增长2.7％至920万元。

集团上半年营收同比增加，是因为新加坡和马来西亚两地销量增加以及售价上扬，但部分被64％子公司达成集团（Tat Seng Group）的营收下跌所抵消。这家子公司生产瓦楞包装材料，它上半年销量受中国防疫封控收紧影响。

集团上半年每股盈利同比大增42.2％至2.29分，去年同期为1.61分。在6月底时，集团每股净资产值56.62分，高于去年底时的55.80分。

普威集团执行主席魏成辉说：“消费业务在新加坡和马来西亚的销售额激增了29％，这要归功于本区域冠病防疫措施的放宽、两国之间旅游的重新开放以及CKH Food Trading加入集团，推动了集团的业绩。包装业务受到供应链中断和中国新一波疫情的影响。”

普威集团总裁朱兴辉说：“迈入2022财年下半年，预计企业经营情况仍将面临挑战，俄乌冲突和其他外部因素继续推动各方面的通胀压力，这将影响集团的利润率。尽管如此，集团拥有稳健的基础，有正面的净现金状况和良好的资产负债表。”

普威集团星期三股价涨1.35％，闭市报0.375元。