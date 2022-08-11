我国第二季经济同比增长4.4％ 全年经济增长预测收窄到3％至4％

（早报讯）我国第二季经济同比增长4.4％，比第一季经济增速更快。考虑到新加坡经济在2022年上半年的表现，以及最新的全球和国内经济发展情况，贸工部将全年经济增长预测从3％至5％，收窄到3％至4％。

贸工部星期四（8月11日）发布第二季经济调查报告。经过季节性调整，我国经济第二季环比萎缩0.2％，扭转第一季环比扩张0.8％。

制造业延续第一季的扩张，在第二季同比增长5.7％。交通工程、一般制造业、电子和精密工程业的产出增长，抵消了生物医药制造和化工业的产出下降。

公共和私人领域的建筑产出都增加，建筑业的增长从第一季度的2.4％，加速扩张到3.3％。

在大部分相关行业都增长的情况下，服务业第二季同比增长4.8％。

贸工部：5月以来 全球经济环境进一步恶化

针对2022年的经济展望，贸工部指出，自5月以来，全球经济环境进一步恶化。比预期更强的通货膨胀压力和更积极的货币政策紧缩，预计将对美国和欧元区等主要发达经济体的增长造成压力。

与此同时，中国的房地产市场陷入衰退，冠病疫情反复暴发，也为该国经济增长带来压力。

尽管最近有迹象显示全球供应中断的情况略有缓解，但俄罗斯和乌克兰的冲突未解，以及中国维持它的清零政策，中断情况估计在今年接下来的时间里将持续。

新加坡方面，我国已经过渡到与冠病共存，逐步取消了几乎所有的国内和边境限制，这支撑了受到大流行病严重影响的领域复苏。

考量到国内外的各种因素，贸工部收窄全年经济增长预测。

我国第二季非石油国内出口同比增长9.1％

另一方面，新加坡企业发展局星期四发布了第二季非石油国内出口数据。

主要在非电子业出口的带动下，我国第二季非石油国内出口同比增长9.1％。由于第二季表现比预期更好，企发局将全年增长预测上调到5%至6％。