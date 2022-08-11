星期四值得关注的股票

（早报讯）亚太股市星期三（8月10日）延续美国隔夜股市的跌势，全面下滑。新加坡海峡时报指数则逆势上扬，起15.35点或0.47％，收市报3286.33点。

美国刚发布的7月份通胀放缓至8.5%，华尔街隔夜股市显著上扬，纳斯达克指数起2.89%，标普500指数起2.13%，道琼斯指数起1.63%。

星期四（8月11日）值得关注的股票如下：

*城市发展星期四（8月11日）开市前发布业绩时指出，集团扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）创下集团自1963年成立以来的最高纪录，达到11亿元，扭转去年同期3210万元的亏损。这主要归于今年2月脱售千禧首尔希尔顿酒店（Millennium Hilton Seoul）和毗邻地段得来的约12亿5000万元，以及分散（deconsolidation）城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）所得。

城市发展（CDL）截至6月底上半年营收同比增加23.5％至14亿7260万元，主要是受到酒店营运的推动。

在边境重新开放和旅游限制放宽的推动下，酒店业的复苏使集团客房平均收入（RevPAR）大增110.4％至113.6元，其中欧洲和美国地区的入住率和平均房价都有显著进步。

集团宣布派发每股普通股12分的免税特别中期股息，派息日为9月9日。

*凯德投资（CapitaLand Investment）星期四（8月11日）开市前发布业绩指出，上半年净利同比下滑38%至4亿3300万元，主要是因为去年上半年格外活跃，而今年资产循环的组合收益较低所致。

集团营收则上扬29.1%，报13亿5400万元。

凯德投资表示，在上半年，集团通过脱售释放16亿元资本，略多于每年30亿元资本循环目标的一半；管理资金规模为860亿元，正按照在2024年达到1000亿元的目标迈进。

*上个月于新交所第二上市的菲律宾皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）今年上半年营收同比增长11％，达到280亿5000万菲律宾比索（6亿9411万新元）。白兰地销售增长9.5％，威士忌销售则增长13％。净收入达到53亿比索，年比上涨3％，皇胜酿酒厂闭市价是0.47元，下跌1.05％。

*逢来发集团（Hong Lai Huat）今年上半年营收大幅减少92％至101万元。上半年净亏扩大76％，达340万元。逢来发股价闭市报0.073元，起2.82％。

*速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）今年首六个月的营收达到1亿4222万元，增长9.9％，但是大额的行政与其他开销，导致集团上半年净亏372万元，去年同期则是获利19万2000元。同时，集团的流动负债超过流动资产6362万元。速美建筑的股价闭市报0.06元，无交易。

*学前教育公司迈杰思（MindChamps）上半年营收增长2.3％，达3180万元，净利为149万元。公司的股价收市跌7.04％，报0.185元。

*大道工业（Broadway Industrial Group）2022财年上半年的收入达到2亿2838万元，比去年同期增加8.1％。净利达746万元，跌4.7％。公司股价收市报0.161元，跌0.62％。