本地股市星期四早盘起0.41%

（早报讯）美国的7月份整体通胀率放缓至8.5%，促使市场预料美国联邦储备局将放缓加息步伐，华尔街隔夜股市显著上扬，带动本地股市持续走高。

辉立证券（Phillip Securities）研究部分析师胡可君受访时说，美国7月份的整体消费者价格指数比预期来得低，推高了美国股市，似乎带动了本地投资和的正面情绪。

截至星期四（8月11日）中午12时，新加坡海峡时报指数起13.55点或0.41%，报3299.88点。盘中高点是3307.29点，盘中低点为3287.84点。

全场成交量7亿2423万股，总额5亿8973万元。整体上升股259只，下跌股147只。

海指成份股升多跌少，22只上扬，六只下跌，两只持平。

领涨的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）。前者起3.41%，报1.82元，后者起2.01%至2.03元。

领跌的是凯德投资（CapitaLand Investment）和新电信（Singtel）。前者跌5.12%至3.89元，后者跌1.13%至2.62元。

胡可君认为，由于市场预料美国联邦储备局会因为通胀下滑而不再那么鹰派，对房地产投资信托有利，丰树物流信托因此走高。

至于凯德投资的业绩未尽人意，集团在中国的资产回收循环的投资组合收益下降，导致上半年净利同比下滑38%至4亿3300万元。

政府于星期四发布了表现良好的第二季经济和非石油国内出口（NODX）等数据，但分析师认为我国经济仍无法排除可能陷入技术性衰退的风险。

贸工部发布的第二季经济调查报告显示，我国第二季经济同比增长4.4％，比第一季经济增速更快。考虑到新加坡经济在2022年上半年的表现，以及最新的全球和国内经济发展情况，贸工部将全年经济增长预测从3％至5％，收窄到3％至4％。

新加坡企业发展局发布的数据显示，新加坡第二季非石油国内出口同比增长9.1%，低于上一季的11.4%，电子和非电子出口都上扬，但增幅放缓。总商品贸易则增长28.1%，高于第一季的20.8%。

企发局表示，在石油和电子贸易的推动下，第二季表现优于预期，因此调整预估，把全年非石油国内出口从增长3％至5％上调至5%至6%，总商品贸易全年增长从8％至10％上调至15.0%至16.0%。

华侨银行首席经济师林秀心认为，我国经济无法排除技术性衰退，是因为任何制造业势头的放缓，都意味着服务业须担起重担，但区域及国内消费者情绪在很大程度上仍受到就业市场和动荡的市场状况所影响。

对于政府上调非石油国内出口和商品贸易的全年预估，尽管华侨银行对非石油国内出口的全年预估为6%至8%，但林秀心认为外在增长前景已恶化，市场应该留意各主要央行可能在政策上行差踏错，以致造成全球增长下行和加剧市场动荡的风险。