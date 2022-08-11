货车内重击致死女友稚儿 悍男判终身监禁鞭15下

男子涉在货车内重击女友的九个月大儿子，导致宝宝头部内出血死，星期四（8月11日）早被判终身监禁，打鞭15下。

《新明日报》之前报道，29岁被告穆罕默德·阿里夫面对一项控状，指他于2019年11月7日晚上10时至隔天午夜12时15分间，在义顺81街一带的多层停车场内，谋杀一名九个月大的男婴依吉·法亚斯。死者是被告女友娜迪亚与前夫所生的儿子。

根据控方立场，被告攻击男婴头部，导致他头部重创内出血而死。被告的说法则是，他当时一手抱着宝宝，一手关货车侧门时，宝宝突然挣扎而跌下，头部先撞到货车车厢地板，再撞到脚踏板，最后重重落在地上。

不过法官指出，被告对事发经过说辞不一致，录口供时承认将男婴头部推压在货车地板上，之后又改口说男婴不小心跌落。

法医供证时也说，若男婴从高处掉落，头部应该会有割伤，但男婴头部并无外伤。法官因此判被告罪成。

控辩双方星期四早针对刑罚陈词，控方要求终生监禁和15至18下鞭刑，不过辩方要求鞭刑减至5至6下。

法官下达裁决时说，对于向孩童施暴的案件，判刑会以惩治为主，并向大众传达信息，无论是父母，或受委托照顾孩子的看护者，都无权伤害孩子。根据以往案例，犯案者称无意伤害孩子也不能成为求情因素，最后判被告终身监禁，打鞭15下。