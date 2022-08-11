调查：更多街友寄宿庇护所 露宿街头者锐减

（早报讯）冠病疫情期间的防疫限制以及援助渠道增加，促使更多街友暂别街头。本地最新调查显示，去年有420名街友寄宿临时庇护所，人数是2019年疫情前的超过六倍；露宿街头者则有616人，比疫情前锐减41％。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院在2019年公布本地首个街头流浪者人数统计，去年进行第二次统计后发现，本地无家可归者人数达约1036人，比2019年减少7％，整体情况变化不大。

尽管如此，无家可归的形式却有显著改变。此次调查显示，有更多街友从露宿街头转为寄宿庇护所。

领导这项调查的是国大李光耀公共政策学院助理教授黄国和。他指出，冠病病毒阻断措施实施期间，政府呼吁人们在无必要情况下避免外出，加上一般公众对露宿街头者的意识提高，更多街友转移到庇护所的现象，并不令人感到意外。

黄国和指出，第二次统计显示仍有600多人露宿街头，则比较出乎意料。

街友转而露宿住宅区

另一方面，街头流浪者的分布情况发生了一些转变。不少原本在商业建筑栖息的街友，转而露宿住宅区如组屋底层、凉亭、游乐场，以及咖啡店和小贩中心。市区一带虽仍有最多街头流浪者聚集，但人数的比率从2019年的23％，减至去年的12％。

调查指出，一个可能因素是更多街友在疫情期间选择露宿在较少人注视的场所。

最新报告也指出，街头流浪者仍以男性为大多数，约45％年龄在50岁或以上，约49％是华人。

约200名义工花了几个月的时间，走访1万2000座组屋，以及公共场所与商业场地，记录有多少无家可归者在街头露宿。

研究员首次将临时庇护所的住户人数统计在内，以便更全面地了解本地人无家可归的问题。