本地股市星期四升0.48%

（早报讯）美国通货膨胀情况缓解推动亚太股市高歌猛进，本地股市相对显得小心翼翼。海峡时报指数上升15.63点或0.48%，收报3301.96点。

美国消费价格指数从6月份的9.1%收窄至7月份的8.5%，通胀情况稍有改善，让投资者信心大振。香港股市劲扬2.4%，上海和韩国股市分别收升1.6%和1.73%；日本股市则微跌0.65%。

资深股票经纪何成富接受《联合早报》访问时说，海指受到美国最新通胀数据和本地银行强劲业绩的提振。虽然银行预测贷款业务会放缓，但由于经济衰退的风险目前仍然很低，因此对银行业的影响不大。

“海指接下来预计会保持稳定，还可能上探3300点的阻力点。股市已接近超卖水平。若投资者认为这次的利率上调周期已结束，股价就可能会继续升高。”

全天全场交易量为14亿3000万股，交易额为12亿8000万元。上升股304只，下跌股200只。

领涨的海指成分股包括扬子江船业（Yangzijiang）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别上涨2.63%、2.27%和2.26%，报0.975元、1.80元和0.68元。

下跌股有凯德投资公司（CapitaLand Investment）、新电信（Singtel）和新科工程（ST Engineering），分别收跌4.39%、1.13%和0.49%，报3.92元、2.62元和4.07元。