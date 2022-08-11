新马两国探讨开通新渡轮航线 往返大士和柔佛州公主港

（早报讯）新加坡和马来西亚正在探讨开通往返我国大士和柔佛州公主港的渡轮航线，两国也会加强电动车方面的合作，为越过长堤的电动车主提供更大便利。

马新依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）第15次会议于星期四（8月11日）在马国举行，由负责经济事务的马国首相署部长慕斯达法和国家发展部长李智陞共同主持。出席会议的还包括交通部长易华仁、柔佛州务大臣翁哈菲兹以及两国的高级官员。

根据新马两国发布的联合声明，委员会在会议上同意加强投资和创新，以此推动两国在冠病疫情后的经济复苏。

委员会也认为，提供往返新马两地的跨境交通选项非常重要。负责交通事项的工作小组下来会探讨往返我国大士和公主港（Puteri Harbour）的新渡轮服务。两国也会加强电动车方面的合作，并探讨如何让行人和脚踏车骑士跨境时能更加便利。

另外，往返新加坡和柔佛州迪沙鲁的渡轮已于上个月正式投入服务，委员会鼓励负责旅游事项的工作小组，探讨是否能提供相关旅游活动。

负责环境事项的工作小组则会修改职权范围，除了积极推动与环境课题相关的能力建设活动，下来也会研究可持续课题，并探讨如何就管理有毒化学品展开合作。

联合声明指出，两国代表也在会议上讨论科技创新、通关和工业方面等各方面的课题。下一次会议将于明年初在我国举行。