违反冠病条例群聚 女子企图贿赂警员被判刑

（早报讯）女子醉酒闹事踢伤两名警员，隔月又违反冠病条例参与15人聚会，结果警方上门取缔时，她却拿出一叠钞票要给女警当“小费”，还多次不顾劝说，抽出100元钞票试图塞给对方。

来自中国的陈媛媛（28岁）事后被控七项控状，包括企图行贿、抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例和对公务员动粗等罪状。她星期四（8月11日）承认其中三项，法官把其他四项罪名纳入考量后，判她坐牢10周和罚款3000元。

根据案情，被告在2021年2月24日晚上，到碧山柏民宾通道的一个商业单位参加派对。

警方接获通报后，在隔天凌晨2时许取缔这个商业单位时，发现被告和另外14名男女在单位内喝酒和唱歌等。当时我国处于解封第三阶段，不允许超过八人聚会，他们因此违反了冠病条例。

两名警员搜查被告时，被告突然从手提包拿出一叠钞票放在桌上，并以华语告诉其中一名女警“这个钱是给你的”。

女警当时回说他们是警务人员，不会收下这些钱，并指示被告把钱收起来。然而，被告完全不听劝，反而用几张折叠纸夹着这叠钞票，告诉女警“我给你小费”。

尽管女警再次指示被告把钱收起来，她却抽出100元要塞给女警，还称“不可以放回去（手提包）”。女警过后通报上司，举报被告企图行贿。

同年1月8日晚上9时许，一名男警员接到通报称被告喝醉酒在丹戎巴葛的道拉实街闹事，于是赶到现场了解情况。

被告原本躺在走道上，她起初听从男警员的指示坐起身。男警员询问被告的手机解锁密码，以帮忙联络她的友人来接她，被告却多次给错密码，接着突然情绪激动猛踢男警员。

她被押上警车后，又多次踢另一名女警的大腿。

另外，被告也在同年6月21日早上9时许，在一个公寓单位内持刀恐吓一名男子。

律师代为求情时说，被告患有重郁症和焦虑症，她因喝醉酒一时情绪激动，才对警员动粗，而且她是初犯，恳请法官轻判。

但控方反驳说，无法确定被告的病情是否影响她犯案，尽管医药报告内提及她曾在2016年恐慌症发作，但这距离案发时间已有五年。

控方也说，被告企图贿赂警务人员，法庭有必要严惩这类罪行，以儆效尤。