伪造李显龙总理谈话假新闻再度出现

（早报讯）一条声称是李显龙总理有关中国“官僚主义”的发言视频再度在互联网流传。我国通讯及新闻部指出这条视频是伪造的，李总理从未发表类似言论。我国驻中国大使吕德耀2021年也已经在社交媒体上，针对一篇类似的报道辟谣。

视频上周五（8月5日）上午9时32分发表在社交媒体“微信”上，账号显示为“新注册公众号”，IP地址所属地显示为江西。

根据提供“微信”服务的腾讯公司发布在网上的客服问答资料，显示为“新注册公众号”的账号在名称中有受保护的词语，须提交证明进一步审核完成之后，才能使用所设置的名称。换言之，有关账号尚未完成审核程序。

这条来自“小刀锐评”的视频长达六分钟，画面取自李总理2015年在香格里拉对话会上的主旨演讲，但配上虚假内容转换成的电脑语音。

通讯及新闻部发言人星期四（8月11日）答复《联合早报》询问时说，当局已经注意到在社交媒体平台上流传的“李显龙总理对中国制度以及‘官僚主义’评论视频”，视频今年较早时已经开始流传。发言人说：“这些声称由李总理发表的言论是虚假的，他并没有发表过这类的言论。”

通讯及新闻部也指出，利用科技制造虚假印象并不是新鲜的做法，吕德耀大使去年也曾驳斥一则类似的网络报道，我国驻北京大使馆向有关社交媒体平台举报之后，这些视频已经被删除。

发言人也说：“虚假信息带来很严重的威胁，我们建议新加坡人小心他们在社交媒体或封闭信息平台上可能接触到的内容，他们也不应该转发或传播这类信息。”

去年4月19日，部分微博和微信等中国社交媒体账号和网站突然广传一篇自称引述新加坡《海峡时报》报道的文章，指新加坡总理李显龙在一次国务会议上说，中国战胜美国的唯一前提，就是必须克服自身体制内的“官僚主义”。

吕德耀大使后来在微博上辟谣，指有关谈话为虚假新闻。