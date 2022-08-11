泰国酿酒决定延后啤酒公司上市计划 集团首九个月盈利增6.7％

（早报讯）鉴于市场持续的充满挑战，泰国酿酒（Thai Beverage）决定延后啤酒公司（BeerCo Limited）分拆到新加坡上市的计划。它星期四（8月11日）也发布业务报告，截至6月底集团首九个月息税折摊前盈利（EBITDA，下称盈利）同比增加6.7％至391亿1000万泰铢（15亿2400万新元）。

泰国酿酒把啤酒公司分拆到新交所上市的计划，原本已获得新交所原则上批准。泰国酿酒星期四发布决定时表示，它是在征询财务顾问的意见后，作出延后啤酒公司分拆上市的决定。

它表示，继续对啤酒公司作为东南亚领先啤酒业者之一有信心，认为啤酒公司的增长潜能是个很强的增长故事。“泰国酿酒将继续留意市场情况，评估和探讨把股东价值最大化的机会，包括在适当时重新检讨这个分拆上市计划。”

业务方面，泰国酿酒指出，虽然烈酒业务的盈利下跌5.2％至223亿6900万泰铢，但啤酒、非酒精饮料和食品业务的盈利分别上扬26.5％、5.4％和104.1％。烈酒业务的盈利下跌是因为包装成本上涨以及缅甸货币贬值。不过，泰国娱乐场所6月1日开始重新开业，应能支持烈酒业务复苏。

集团首九个月营收同比增加8.2％至2079亿2200万泰铢（81亿零550万新元），虽然烈酒业务的营收下跌1.1％至906亿4800万泰铢，但啤酒、非酒精饮料和食品业务的营收分别上扬15.3％、9.7％和38.6％。

泰国酿酒星期四股价涨2.26％，闭市报0.68元。