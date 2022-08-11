首批绿色政府债券获1.06倍认购率 认购额达5290万元

（早报讯）新加坡金融管理局发行的首批绿色政府债券收到公众认购额达5290万元，认购率为1.06倍。

根据金管局上载网站的通告，8月10日中午12时认购截止时，它收到1749份来自公众的申请。供公众认购的5000万元绿色政府债券，已分配给所有合格申请者，申请者皆配得所申请的全部或部分债券。申请不超过21万元债券者，获配得全额配售，这些公众获配的债券占公众认购额的88.6％。

金管局将在8月15日发行的这批绿色新加坡政府基础建设债券（Green SGS (Infra)），是50年期的主权绿色债券，发行总额为24亿元，票息率3.04％。

这批绿色政府债券供机构投资者认购的总额为23亿5000万元，已获得热烈反应，认购额超过53亿元，超额认购逾一倍。

债券发行后，在市场上是以新元交易，价格将随着市场情况而波动。

从8月12日开始，机构市场的参与者便可自由买卖这批绿色政府证券。从8月16日开始，这批绿色政府债券将在新交所挂牌交易，个人投资者可以通过新交所或三家本地银行，买卖这批债券。

这是我国政府发售的首批主权绿色债券，所筹得的资金将用于具环境效益的项目，包括资助地铁裕廊区域线（Jurong Region Line）和跨岛线（Cross Island Line）的绿色项目。

这也是政府首次发行50年期的债券。在这之前，政府债券年限最长为30年。