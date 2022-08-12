胜科海事上半年净亏1.428亿元 全年料仍将亏损

（早报讯）由于浮式装置与岸外平台贡献增加，胜科海事（Sembcorp Marine）截至6月底上半年集团净亏同比大减77.9％至1亿4280万元，每股亏损减少90.8％至0.46分。

集团预计2022财年仍将面对亏损。去年上半年集团净亏达6亿4720万元，每股亏损5.01分。

胜科海事星期五（8月12日）开盘前发布业绩显示，上半年集团营收同比增加29.7％至10亿9490万元。在6月底时，集团每股净资产值12.32分。

管理层指出，2022年上半年的净亏损较低，主要是由于浮式装置（floater）和岸外平台项目的贡献显著增加、减值损失减少（没有2021年上半年面对的使用权资产减值损失和一艘海船的减值损失）以及位于船厂路的土地和建筑修复成本减少，但被净汇兑收益、资助收入和税务开支的减少抵消。

2022年上半年的营收增长主要是由于浮式装置项目的收入确认大幅增加，这是由于项目完成后最终合同谈判的达成和新项目的贡献，但被较低的维修和升级业务以及较低的接近完工的岸外平台项目的收入确认所抵消。

集团预计营运和财务表现将继续改善。然而，集团预计2022财年将出现亏损。

胜科海事星期四股价持平于0.119元。