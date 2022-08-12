涉假卖夜店门票逾30起骗近8500元 青年被捕

（早报讯）18岁男子涉及超过30起假售夜店Marquee门票的骗案被捕，涉案金额近8500元。

警方星期五（8月12日）发文告指出，当局7月31日接获报案，指有人通过Telegram群组假售夜店Marquee的门票，诱骗受害者提前付款以预留门票。

受害者是在“SG Clubbing”群组上看到出售Marquee多场活动的门票广告，这些票在官方网站上已经售罄。

经过调查，警方确认涉案男子的身份，并在星期三（8月10日）将他逮捕归案。

初步调查显示，这名男子涉及超过30宗网络诈骗案，涉及金额近8500元。

男子星期五将在刑事法典第420条文下被控上庭，一旦罪成可判处最长十年监禁和罚款。

文告也强调，警方严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。

当局提醒公众谨慎网购，只向获认证卖家或信誉良好的来源买票，也应该尽可能使用托管（escrow）支付方式，只有在收到票时才向卖家付款，避免预先付款或直接转账给卖家。

此外，公众可安排与卖家面对面交易，并在付款前先验证门票或物品的真伪。

公众可浏览scamalert.sg了解更多诈骗资讯，也可拨打热线（1800-255 0000），或到www.police.gov.sg/iwitness提交有关诈骗的投报。