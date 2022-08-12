（早报讯）美国股市星期四（8月11日）隔夜股指收盘涨跌不一，道琼斯工商指数上涨0.08%，收于33336.67点；标普500指数下跌0.07％，报4207.27点；纳斯达克指数下跌0.58%，收于12779.91点。

海峡时报指数11日上升15.63点或0.48％，收报3301.96点。全场交易量为14亿3000万股，交易额为12亿8000万元。上升股304只，下跌股200只。

亚太地区股市星期五（12日）开盘互有涨跌，东京股市开盘大涨1.55%，首尔和悉尼股市开盘各小幅下滑4.12点和0.05点。

本地星期五开盘可关注股票：

1.翱兰集团（Olam）星期五盘前公布集团上半年业绩报告，截至6月底，集团旗下的翱兰农业（Olam Agri）盈利强劲，推动集团息税前盈利（EBIT）上涨25%至8亿零210万元。不过，由于在高利率环境下，财务成本的增加以及与重组相关的一次性特殊费用的支出，抵消了部分息税前盈利，集团净利同比上涨1.8%至4291万元。此外，上半年每股盈利报10.35分，去年同期为11.68分。集团宣布将给予每股普通股4分的中期免税股息，派息日为8月29日，股票注册截止日期是8月22日。

2.新科工程（ST Engineering）盘前公布集团上半年业绩报告，截至6月底，净利同比下跌5％至2亿8000万元。每股盈利报8.99分，同比下跌5%。集团宣布将给予每股普通股4分的第二个中期股息，派息日为9月2日，股票注册截止日期是8月23日。由于所有业务部门的贡献增加，前六个月的集团营收和息税前盈利（EBIT）同比各增长17%和8%，达42亿7000万元和3亿8460万元。

3.胜科海事（Sembcorp Marine）盘前公布集团上半年业绩报告，截至6月底，集团净亏同比大减77.9％至1亿4280万元，每股亏损减少90.8％至0.46分。亏损是由于现有订单已完成，而新订单还未创收。此外，疫情导致公司上半年成本准备金和间接费用增加。公司息税折摊前盈利（EBITA）亏损同比收窄97%至1900万元，营收同比增长30%至10亿9500万元。集团预计2022财年仍将面对亏损。去年上半年集团净亏达6亿4720万元，每股亏损5.01分。

4.克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）盘前公布集团上半年业绩报告，截至6月底，信托每单位派息8.695欧分（约12.29新分），同比上涨2.3%。派息日为9月28日，股票注册截止日期是8月22日。在新收购的轻工业资产的业务增长推动下，信托可派发收入和净房地产收入同比增长分别为5.9％和4.7％，达4890万欧元和6733万欧元。

5.扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）星期四盘后公布集团第一个半年业绩报告，截至6月底，上半年净利同比挫跌31％至1亿3640万元，每股盈利3.45分。集团上半年总收入同比下跌27％至1亿7380万元。集团每股净资产值107.45分。

6.胜捷企业（Centurion）星期四盘后公布集团上半年业绩报告，截至6月底，公司净利同比大涨277%至3290万元。每股盈利同比大涨276%，报3.91分。在本地劳工宿舍和海外学生宿舍业务改善的推动下，公司营收同比增长40%至9053万元。公司将给予每股普通股0.5分的中期免税股息，派息日为9月29日，股票注册截止日期是9月9日。

7.富旺朝控股（Food Empire Holdings）截至6月底的上半年净利同比大涨127.7%至3232万美元（约4421元新元），上涨主要因集团大部分业务部门的平均售价和货币兑换收益上涨、联营公司的利润份额增加以及销售费用降低。有益于集团南亚市场的贡献，营收同比上涨18.5%至1亿7736万美元。此外，息税折摊前盈利（EBITA）同比也大涨93.5%至3822万美元。集团上半年每股盈利报5.03美分，去年同期为2.11美分。

公司文告称，尽管经济环境受到地缘政治紧张和通货膨胀上升的影响，但由于集团产品需求保持弹性，所以对集团业务长期发展前景仍保持乐观。

8.丰隆亚洲（Hong Leong Asia）截至6月底上半年净利同比上扬4.5％至4260万元，每股盈利起4.4％至5.69分。集团营收则同比下滑26.1％至21亿元，这主要是因为中国的柴油引擎主要业务的销售量和营收下滑。当中，柴油引擎业务玉柴（Yuchai）的营收下滑30.9％。集团税前盈利则同比下滑27.4％至8094万元。

9.纳峰科技（Nanofilm Technologies）截至6月底的上半年净利和息税折摊前盈利（EBITA）同比各增长5.1%和6%至1880万元和3490万元。集团上半年每股盈利报2.84分，起6％。尽管主要生产基地上海实行封控措施导致所有业务单位的营收蒙受损失，集团上半年仍取得15.2％的营收增长，报1亿1130万元。此外，集团将给予每股普通股1.1分的中期免税股息，同比上涨10%。派息日为9月9日，股票注册截止日期是9月1日。

10.精砺控股（Dyna-mac Holdings）公布，因毛利增长和管理费的下降，截至6月底的上半年净利同比增长3.8%至320万元。集团上半年开展的项目进展加快，推动营收和毛利同比各增长16.6%和8.8%至1亿2404万元和1251万元。集团上半年每股盈利报0.3分，去年同期为0.24分。

11.新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）公布，因员工成本增加，截至6月底的上半年净利同比下降12.9%至627万元。集团上半年每股盈利报1.29分，同比下降12.4%。受益于新诊所的开设和边境开放后就医人数的增长，集团营收同比增长8.9%至5410万元。

12.海事工程公司明铸造控股（Mencast）截至6月底的上半年净利同比增长9%至21万元，每股盈利同比增长17%至0.07分。不过，因公司三个主要工程行业的收入受到不同程度的下滑，导致营业额下降10%至1771万元。

13.Acesian Partners截至6月底的上半年净利为257万元，去年同期为43万元。集团上半年每股盈利报0.52分，去年同期为0.09分。在生产部门新销售订单增加和产能提升的推动下，集团营收同比上涨221.8%至1668万元。其中，半导体部门的贡献尤为明显。不过，鉴于信息和通信技术业务大幅缩减，工程部门收入下降。

14.康威医疗集团（Healthway Medical）截至6月底的上半年净利增长39.5%至757万元，每股盈利0.17分，去年同期为0.12分。得益于初级医疗保健部门收入增加，集团同比增长20.4%至7999万元。

15.在凯利板上市的国际眼科中心（ISEC Healthcare）截至6月底的上半年净利上涨73%至548万元，每股盈利0.99分，去年同期为0.57分。公司将给予每股普通股0.48分的中期免税股息，派息日为8月30日，股票注册截止日期是8月19日。在疫情措施放宽后，公司所有业务地区的收入都有所增加，推动公司营收同比大涨47%至2794万元。