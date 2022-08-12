NATAS展时隔三年复办 9月及年底掀出国旅游潮

（早报讯）经济显著复苏带动国人出国旅游兴致，本地9月及年底学校假期将迎来新一波出国旅游热潮，热门景点包括欧洲、日本、韩国及泰国，但由于供不应求及机票涨价等因素，旅游配套价格和疫情前相比，普遍涨价两至三成。

新加坡全国旅行社协会境外旅游主席黄耀雄说，疫后出国旅游模式已有所改变，本地旅客愿意支付更多费用换取较佳体验，以往一次前往多国的行程，也渐转向单一国家的深度旅游。“学校假期向来是旅游旺季，我们预计9月及年底学校假期会有更多人出国，但9月假期较短，多数人倾向去东南亚国家游玩，年底假期才前往旅游天数较长的欧洲国家。”

今年的NATAS旅游展迎来超过40个包括旅行社、航空公司、游轮、酒店业者及韩国、日本、泰国、台湾旅游局在内的参展商。（蔡家增摄）

2022年新加坡全国旅行社协会（NATAS）旅游展时隔三年后在新加坡博览中心再度举行。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期五（8月12日）为一连举行三天的旅游展主持开幕仪式。

今年旅游展迎来超过40个包括旅行社、航空公司、游轮、酒店业者及韩国、日本、泰国、台湾旅游局在内的参展商。三天旅游展入场免费，料吸引八至十万人到场。

数百人起早排队入场

想要订购出国旅游配套的公众，早上8时就到五号展厅外排队等候，人龙在早上10时正式开放入场时已近100米，记者现场目测有数百人之多。

退休人士白爱治（63岁）和一名友人结伴同来，她们已购买今年11月前往芬兰看极光的旅游配套，但想要在旅游展找明年去新西兰或澳大利亚的行程。“我们早上9时30分就到现场排队，每次出国都倾向跟团，这次来看看有什么适合的行程。”

家庭主妇蔡美燕则和五名朋友一起前来，准备选购明年２月出发去北欧四国的旅游配套。她说，疫情后除了到访马来西亚，不曾出门远游，她非常期待能和一众好友再度出游。