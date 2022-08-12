本地股市周五早盘跌30.99点

（早报讯）受隔夜美股尾盘下跌和市场套利抛售的影响，本地股市星期五（8月12日）低开低走，在开盘下跌19.7点或0.6％后，指数跌幅扩大。

截至午盘，新加坡海峡时报指数下跌30.99点或0.94%，报3270.97点，盘中最高点是3289.5点，最低点3266.17点。

亚太区域股市方面，东京股市大涨2.48%，引领亚太股市；台北、香港和首尔股市上涨介于0.19%到0.46%；悉尼、上海和深圳股市则下跌介于0.14％至0.74％。

海指成分股方面，22只下跌，四只上扬，四只持平。

领跌的是怡和控股（Jardine Matheson）和华侨银行（OCBC），前者跌8.66%元至50美元，后者跌2.49%至12.15元。

领涨的是城市发展（City Development）和新电信（Singtel），分别起0.85%至8.31元，以及起0.38%至2.63元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）居前，成交量分别为2亿1228万股和5860万股，股价各下跌5.88%和1.28%。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》采访时说，海指下跌除了受到隔夜美股走势的影响外，在海指已达到3300点的阻力位时，市场获利抛售也是导致指数大幅下跌的原因。他指出，市场对美国联邦储备局9月加息50个基点的期望让市场近期反弹强劲，但是他认为，联储局鸽派的观点已在市场提前做出反映，建议投资者不宜在高位追入。

旧金山联邦储备银行总裁戴利（Mary Daly）星期四（8月11日）在接受彭博电视采访时说，虽然9月加息50个基点是合理的，但她对加大加息力度以对抗高通胀的可能性持开放态度。她认为，利率没有升高后再降低的必要，而应该提高到合适的水平后保持。