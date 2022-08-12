大熊猫叻叻满周岁 冰雕蛋糕乐庆生

（早报讯）首只在本地出生的大熊猫叻叻将在星期天（8月14日）满周岁，河川生态园的工作人员星期五（8月12日）早上，以冰雕蛋糕提早为叻叻庆生。

去年8月14日出世的叻叻，最初体重只有200克、几乎光秃秃的幼崽，如今已长超过33公斤，一身毛茸茸、精力充沛，并且继续稳步成长和发育。叻叻已从今年6月开始进食颗粒和胡萝卜等固态食物，以及上“熊猫幼崽园”接受体检时等行为训练。

逗趣可爱的叻叻，让在场访客笑开怀。（白艳琳摄）

河川生态园的工作人员星期五（8月12日）早上特地为叻叻准备三层高的冰雕蛋糕，包有竹子、胡萝卜和可食用的花朵，再以苹果点缀。工作人员也以彩色纸布置了叻叻的竹林，等待寿星从巢穴出场。

叻叻约早上10时左右出现，并在竹林内徘徊。好奇的叻叻之后看到自己的生日蛋糕，缓缓走上前并积极舔起蛋糕，两度爬上蛋糕后，还摔了下来，逗趣可爱的举动让在场访客笑逐颜开。妈妈嘉嘉随后也出来看看蛋糕。

公众组粉丝团 请假来看叻叻

有五六名穿着印有叻叻照片的粉丝也在一大早抵达河川生态园大熊猫竹林，等待叻叻出现。黄诗韵（43岁，公务员）因经常到河川生态园探望叻叻，她与六名经常来看叻叻的粉丝组成了粉丝团，趁星期五请假来看叻叻庆生。

黄诗韵说，他们前几周来看叻叻时，从工作人员的口中得知叻叻星期五庆生。“看到可爱的叻叻今天这么活泼，我们也感到很兴奋。我们希望叻叻能继续健康成长，但同时他也成长得太快，第一个在新加坡出世的熊猫很快就要归还中国，有点舍不得。”

叻叻与妈妈嘉嘉。（白艳琳摄）

叻叻的父母凯凯和嘉嘉也将在9月迎来15岁和14岁的生日，河川生态园因此从8月5日到9月11日，为这一家三口举办庆生活动。

公众可上网购买熊猫派对配套，包含日间和夜间入场券，参与不同以熊猫为主的活动。预知更多详情，可查询河川生态园官方网站。