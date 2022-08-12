45岁赌博集团主犯入狱 警方没收125万元赃款

（早报讯）警方捣破非法经营11个赌博网站的犯罪集团，45岁主犯被判入狱，警方通过没收令起获对方犯案所得的125万元不义之财。

新加坡警察部队星期五（8月12日）发文告说，刑事侦查局2016年针对一个有组织犯罪集团展开执法行动，该犯罪集团一度经营11个网络赌博网站，提供彩票及赌马等服务。45岁新加坡籍男子欧春木与另外48名涉案人员最终落网。

经过调查显示，欧春木自2009年起非法经营万字票和多多生意，作为网站管理员管理赌博账号，也会收取赌客下注万字票和多多的钱。他还涉嫌在海外设立经营点，雇佣代理人帮他一同经营赌博生意。

2020年12月15日，他因触犯有组织罪案法令、远程赌博法令、贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令多项罪名，被判坐牢四年12个月，并罚款50万元。

在他定罪后，警方也取得没收令（confiscation order），依法没收他犯案所得的收益。警方对他的财务进行调查后发现，他多年来通过非法活动累计大量来路不明的钱财，数量与他已知的收入来源完全不相符，高庭因此在2022年7月27日发布没收令，当局没收他约125万元赃款。

早前报道显示，欧春木在犯案前是一名销售员，与他同样涉案的还有他的父亲欧元福，两人都被判入狱及罚款。他们的代表律师当时求情，称两人无钱偿还罚款，并说他们的家人请求法官给他们时间筹钱还罚款。（人名译音）