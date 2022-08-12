移民局：电子出生证将显示父母籍贯

（早报讯）电子出生证取消籍贯一栏的决定出现回转，移民与关卡局撤回决定，接下来将恢复显示父母籍贯的做法。

9月1日之后发出的电子出生证将包括父母的籍贯。5月29日和8月31日之间申请到孩子电子出生证的家长，可以在9月1日之后重新下载电子出生证。他们不必另外付费。

移民局星期五（8月12日）下午发文告做出这项宣布时说，为了简化注册过程，电子出生证未包含一些政策或行政上不需要的信息。这包括：父母亲的出生地、母亲的住址、为孩子登记出生的地点，以及报生者的资料。

移民局强调，移民局仍在系统里保存父母的籍贯，详细个人资料可以在Singpass应用中查询。

移民局也说：“我们应该清楚说明不在电子出生证中包含父母籍贯的原因，并指出这些信息在Singpass中仍然可以查到。在参考了所接到的反馈之后，移民局决定从9月1日起，在电子出生证中显示父母的籍贯。”

《联合早报》上星期六（8月6日）独家报道，新加坡的注册生死程序数码化、电子出生证取代报生纸后，父母资料栏上不再显示父母的籍贯，这项规定从5月29日开始实施。

由于籍贯包含着深厚的历史与文化意义，报道出街后引起不少公众关注。受访学者和会馆领导人担心后代新加坡华人因此逐渐淡忘自己的根，《联合早报》言论版星期一（8月8日）也有两篇读者来函，表示反对出生证取消籍贯的做法。