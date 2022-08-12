本地股市周五下跌将近33点或1%

（早报讯）部分蓝筹股出现不利消息，加上除息，本地股市下跌32.69点或0.99％。

新加坡海峡时报指数星期五（8月12日）闭市报3269.27点，全场交易量14亿6000万股、交易值11亿元，上升股220只、下跌股271只。

带动指数下跌的主要是华侨银行（OCBC）、怡和控股（Jardine Matheson）和泰国酿酒（Thai Beverage）。

华侨星期五除息（ex-dividend），它在上半年派发每股28分中期股息，高于去年同期的25分，股息派发率为44％。华侨闭市报12.17元，跌29分或2.33％。

怡和控股则因为彭博社报道指出，它在MSCI香港指数（MSCI Hong Kong Index）和MSCI香港大型股指数（MSCI Hong Kong Large Cap Index）的权重将被削减，导致该股全天下跌了3.54美元或6.47％，闭市报51.20美元。

怡和控股在早盘的跌幅一度多达9.57％，最低跌至49.50美元，写下2021年2月24日以来的17个月低点。

泰国酿酒星期四闭市后宣布延后啤酒公司（BeerCo Limited）到新加坡分拆上市的计划，该股星期五下跌了2.5分或3.68％，闭市报0.655元。