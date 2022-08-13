寄养津贴9月起增至1100元 特需儿增幅更高

（早报讯）从今年9月起，政府将为参与寄养计划的代养家长提供更高津贴，协助他们应付照顾孩子的开销。他们每月可获得的寄养津贴从现有的936元增加至1100元。照顾特需孩子的津贴增幅更高，从现有的1114元增加到1500元。

社会及家庭发展部为此每年拨出多150万元支持寄养计划，计划目前照顾约550名孩童与少年，约两成是特需儿。

寄养计划帮助被家人遗弃、忽略或虐待的孩童和少年，安排他们暂住在寄养家庭，以提供一个有利于他们成长的家庭环境。去年，有595户家庭参与寄养计划，代养这些弱势背景的孩子。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六（8月13日）出席寄养计划研讨会时说，增加津贴是支援寄养家庭措施的一部分。除了这笔津贴，代养家长也可以获得所需的托儿津贴、医疗津贴、育儿假等，并有社工协助。政府将致力于支持代养家长照顾寄养孩子，希望更多家庭能响应这项计划。

相较于收容所，寄养家庭能为弱势背景的孩子提供一个更有利于成长的健全环境。社会及家庭发展部自2013年起加大力度，安排让更多暂得离家托护的孩子住进寄养家庭。

马善高指出，住进寄养家庭的孩子比率在这八年来有所增加。2013年，离家托护的孩子中只有29％由寄养家庭照顾，到了2021年，比率增加到51%。

代养家长须符合一些条件，例如：必须是新加坡居民、至少25岁、身体健康、是已婚夫妻，家庭月入至少2000元、最好有照顾孩子的经验等。当局会进行评估，确保代养家长有能力照顾孩子，保护孩子的利益。

公众可上网https://www.msf.gov.sg/fostering查阅寄养计划的详情。