涉谋杀19岁少女判无事省释 男子申请无罪被驳回

（早报讯）男子涉谋杀19岁艺术学院女生获判无事省释，而非无罪释放，法官解释，辩方的无罪论等同于永远豁免于法律制裁，但为了捍卫人命的价值和尊严，法庭无法苟同辩方的立场。

拉萨尔艺术学院一年级学生张玮凌（19岁，洋名Felicia）2007年6月30日失踪，案件备受民众关注。刑事侦查局13年后取得惊人突破，将案件重新列为谋杀案，并在2020年12月逮捕了其中一名被告阿赫马德·达尼尔（Ahmad Danial Mohamed Rafa’ee），随后以谋杀罪名提控。

被告还押一年半后，案件峰回路转，控方指被告的同谋拉吉尔（Ragil Putra Setia）至今仍逍遥法外，决定等同谋落网后再一起审理，于是在今年6月27日申请谋杀罪名无事省释。无事省释并不等同无罪，若有新证据，控方仍有重新提控的权利。

针对驳回被告代表律师的无罪释放申请，法官在星期五（8月12日）发布的判词中解释，辩方没有引用任何法律或法院裁决，而且被告的要求意义深远，若无罪释放，等同于永远豁免于法律制裁，即使将来出现新证据，也无法重新提控。

有鉴于此，法官认为，为了捍卫人命的价值和尊严，并追究那些枉顾人命者，这样的豁免权在现实中是前所未闻的。

“此案令人发指，已超越了时间的局限，即使再久，我们势必追究到底。”

辩方要求法庭把被告当成例外，法官认为，即使被告的确受了苦，但仍不及公众利益来得重要，即涉案者必须对死者的死付出代价。

辩方针对该裁决上诉。

法官：被告擅长伪装

法官指被告擅于长时间伪装，要下结论还需谨慎行事。

判词披露，辩方坚持被告无需为死者的死负责，但法官认为，现在就下此定论远超出了这次的审理范围。

“从案件本身来看，很明显的，在得出任何结论前，都需谨慎行事。”

法官也不讳言道，被告擅于长时间伪装和保守黑暗的秘密，进而利用这些技能来维护自身利益，为自己开脱。