修车厂惊见蟒蛇藏车底 公园局人员拽蛇被咬

（早报讯）修车厂内惊见蟒蛇藏在车底，国家公园局人员使劲将蛇拽下，不料却在抓捕过程中被蛇反咬一口。所幸公园局人员当时戴了手套，相信并无大碍。

网络近日流传惊险一幕，视频中一辆红色马赛地轿车，在修车厂内被高高架起。一条看似网纹蟒（reticulated python）的蛇，头部卡在车底。两名身穿青色公园局制服的工作人员，正在协助抓捕这条蟒蛇。

其中一人抓起蛇身使劲往下拽，蟒蛇不久后就跌落至地上。工作人员于是向前试图用手捉拿，岂料蟒蛇咬着手套不放，工作人员下意识往后弹跳后，过后在另一名工作人员的帮助下摘下手套。

视频可见，这名工作人员相信没有受伤，他冷静沉着地抓起蟒蛇拍照留证后，就将蟒蛇装入黑色袋子中带走。

网民笑言，修个车蟒蛇竟然也能找上门；还有网民感叹，幸好工作人员有戴手套，才不至于受伤；也有人关注红色马赛地轿车的车牌。

公园局提醒：看到活蛇须保持冷静 维持安全距离

公园局网站提醒，蛇生性害羞，看到人类一般都会溜走。它们通常没有攻击性，除非受到干扰或挑衅，否则不会主动攻击。公众若看到活蛇，须保持冷静，并维持安全距离。

若发现蛇长时间在公共区域或住所逗留，可致电1800-476-1600，联系国家公园局动物应对中心（Animal Response Centre）寻求协助。

《联合早报》已询问国家公园局了解更多详情。