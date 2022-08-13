新加坡武装部队全面检讨红狮跳伞表演

（早报讯）今年国庆庆典发生“红狮”三级准尉王劲翰硬着陆受伤事件后，新加坡武装部队对红狮跳伞表演展开全面检讨。初步调查发现，表演须要采取一些措施降低风险，包括建议使用另一个降落路线，让“红狮”有更多反应时间。

国防部长黄永宏医生星期六（8月13日）在大巴窑中国庆晚宴的场边受访时说，事件发生后，武装部队召开了高级别的风险评估。除了检讨星期二（8月9日）的硬着陆事件，也全面检讨过去的国庆预演和国庆日表演，了解表演风险是否因结构方面的变化而提高。

他指出，武装部队查阅了很多数据，包括武装部队在表演当天测量到的风速，以及国家环境局的数据，也探讨了一些工程方面的事项。

黄永宏说，检讨工作仍在进行中，但初步调查发现，红狮跳伞表演须要采取一些措施降低风险。

“我会让突击队去完成（这个检讨），显然的，我们非常认真地看待这些风险。我们知道红狮跳伞表演是国庆庆典观众喜欢的环节，我们也要安全地去进行。”

他提到，根据现有的标准作业程序，要是云雾太多，导致“红狮”无法看到场地，表演会取消。但除了这些，也须把表演场地的条件也纳入考量中。

问及武装部队须采取哪些措施时，黄永宏说，他不希望绕过检讨过程，但评估报告建议或要使用另一条降落路线，让“红狮”有更多反应时间。“这些都是专家要探讨的技术问题，还要去确认和练习。我们应该把这些留给专家去进行。”

至于王劲翰的近况，黄永宏说，王劲翰不必动手术也没有神经损伤，但须要时间康复和复建。大家都希望他能完全康复，但更重要的是，须从这次的侥幸脱险事件中学习，确保这些表演未来都能安全地进行。