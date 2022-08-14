灶台玻璃突爆裂 碎片飞刮煮面妇

（早报讯）妇女煮面给孩子吃，灶台的钢化玻璃突然爆裂，玻璃碎片刮伤下巴与手部。

住在榜鹅公寓的徐女士（37岁，教师）联系《新明日报》，指星期五（8月12日）晚6时许在家煮面时，遇上了惊魂事件。

她告诉记者，当晚在厨房忙活时，并未发现异常，当差不多煮好面时，突然听到爆裂声，才发现灶台的钢化玻璃碎裂开来，飞溅的碎片甚至刮伤自己的脸和左手。

“我吓了一跳，赶紧关火，立即联系相关厂商，但至今未得到回复”。

根据她提供的照片显示，炉灶台出现了许多密密麻麻的裂痕，虽然没有四散开来，但看似十分危险。

徐女士表示，她在该单位住了两年，搬来后花了1400元买了钢化玻璃的炉台，一直使用至今。

“我煮饭时用煤气管，之前也曾换过一次煤气管，因此相信不是管道问题，但也不晓得为何炉台的玻璃桌面会突然爆裂，也给我日后的生活带来困扰。”

她还提到，灶台平时不常用，也没出过意外，她还介绍同品牌的给父母，如今也担心父母的安全。

所幸儿子不在厨房

徐女士也提到，她育有7岁和15岁的儿子，庆幸当时两个孩子不在厨房，否则后果不堪设想。

根据报道，曾有高级研究工程师表示，钢化玻璃碎裂的可能性约1％，原因是生产过程中掺进了杂质，杂质处于温室中慢慢变大，挤压周围的玻璃，导致玻璃承受过大的压力而爆裂。

《新明日报》之前也有报道，一对夫妇邀七友人家中吃火锅时，钢化玻璃桌面“爆裂”，玻璃碎片飞溅。当时的家具公司表示，钢化玻璃属易碎材料，且不耐高温，破了会碎成颗粒状，但不是会割伤人的锋利碎片。