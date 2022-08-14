副总理兼财政部长黄循财骑电单车 为儿童癌症基金会筹款

（早报讯）弹吉他、玩音乐，多才多艺的副总理兼财政部长黄循财年轻时原来也爱骑电单车。他在时隔20多年再次化身为电单车骑士，骑着皇家恩菲尔德Classic 500电单车，为儿童癌症基金会筹款。

配合国庆日，由电单车爱好者组成的“Riders Aid”团体星期天（8月14日）举办常年慈善骑车活动。800多名骑士下午1时浩浩荡荡从淡滨尼重型车辆停车场出发，一路骑到洛阳大伯公宫。拥有二级电单车执照的活动主宾黄循财在众人瞩目下，骑着皇家恩菲尔德（Royal Enfield）电单车进场。

黄循财在活动上分享骑车经验时说，他是在国外留学期间学会骑车，当时就读美国威斯康星—麦迪逊大学，经常骑着铃木（Suzuki）电单车探索城市。

黄循财回国开始工作后有一阵子骑着小型电单车，但最后一次骑车已经是20多年前的事情了。他对于时隔那么多年能有机会再次骑车，同时为慈善尽一分力，感到非常开心。

Riders Aid主席古玛受访时说，他听说黄循财年轻时骑过电单车，因此邀请他担任这场活动的主宾。“我们原本以为他会像往年的主宾一样骑在电单车后座，不过他主动提出说要骑车进场，所以我们都非常兴奋，也很感激他支持我们的慈善活动。”

这次活动共筹得3万2000多元，包括洛阳大伯公宫捐赠的一万元。古玛说，这是他们自冠病疫情以来第一次举办的实体活动，筹到的款项也是历来最高。